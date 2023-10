Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter sprüht mit Tierabwehrspray, Zeugen gesucht

Ulm (ots)

Am Dienstagmittag (17.10.2023) benutzte ein bisher unbekannter Täter in der Regio S-Bahn 7 am Hauptbahnhof Ulm ein Tierabwehrspray. Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gestern gegen 13:00 Uhr in einer abfahrbereiten Regio S-Bahn 7 am Hauptbahnhof Ulm. Hier soll der Unbekannte das Tierabwehrspray genommen und augenscheinlich auf den Boden des Zuges gesprüht haben. Reisende, welche sich in der Nähe befanden, erlitten hierdurch einen Hustenreiz und klagten im Nachgang über Halsschmerzen. Laut Zeugenaussagen flüchtete der mutmaßliche Täter, welcher wohl mit einem roten Pullover bekleidet war, in einen Zug am gegenüberliegenden Bahnsteig. Den alarmierten Beamten des Bundespolizeireviers Ulm gelang es, eine Person, auf welche die Personenbeschreibung der Zeugen zutraf, in diesen Zug festzustellen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung dauern an. Zeugen und insbesondere weitere Geschädigte dieses Vorfalls, werden gebeten sich an die Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter 0711/ 87035 0 zu wenden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell