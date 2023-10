BPOLI S: Unbekannte attackieren Zugbegleiter

Stuttgart (ots) - Zu einer Auseinandersetzung in einer S-Bahn der Linie S4 ist es am Freitagabend (13.10.2023) gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten ein 39-jähriger Reisender und ein bislang Unbekannter gegen 21:40 Uhr am Bahnhof Stuttgart-Zuffenhausen zunächst in verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf soll es zu einer Bedrohung sowie einer Beleidigung zum Nachteil des Reisenden gekommen sein, bevor sich ...

mehr