Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisender von Unbekanntem geschlagen

Stuttgart (ots)

Zu einer Auseinandersetzung in einer S-Bahn der Linie S4 ist es am Freitagabend (13.10.2023) gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten ein 39-jähriger Reisender und ein bislang Unbekannter gegen 21:40 Uhr am Bahnhof Stuttgart-Zuffenhausen zunächst in verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf soll es zu einer Bedrohung sowie einer Beleidigung zum Nachteil des Reisenden gekommen sein, bevor sich die Auseinandersetzung offenbar in die S4 in Richtung Stuttgart-Nord verlagerte. Hier soll der Unbekannte dem 39-Jährigen offenbar unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Beim Halt in Stuttgart-Nord flüchtete der mutmaßliche Täter schließlich aus der Bahn und entfernte sich in unbekannte Richtung. Alarmierte Beamte der Bundespolizei Stuttgart trafen nur noch den Geschädigten an, der augenscheinlich unverletzt blieb.

Sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt die Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 entgegen.

