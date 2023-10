Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 17-Jähriger getreten und mit Fäusten geschlagen, die Bundespolizei sucht Zeugen

Schorndorf (ots)

Am gestrigen Abend (12.10.2023) traktierte ein bisher unbekannter Täter einen 17-jährigen Jungen am Bahnhof Schorndorf.

Bisherigen Informationen zufolge ereignete sich die Tat gegen 19:15 Uhr am Bahnsteig 1 des Bahnhofs Schorndorf. Nach ersten Informationen war der Jugendliche gemeinsam mit zwei weiteren Begleitern auf dem Heimweg in Richtung Bahnhof, als er offenbar von einer Gruppe, bestehend aus vier Personen, verfolgt wurde. Als alle drei Jugendlichen im Wartebereich am Bahnsteig 1 in Richtung Filderstadt angekommen waren, kam die Vierergruppe auf sie zu. Hier kam es wohl zunächst zu einem verbalen Angriff auf die drei Personen. Laut aktuellen Erkenntnissen schlossen sich danach vier weitere Personen der angreifenden Gruppe an. Laut Zeugenaussagen löste sich der bisher unbekannte Täter aus der Gruppe und trat und schlug auf den 17-Jährigen mehrfach ein. Die alarmierte Landespolizei konnte vor Ort keinen der Angreifenden feststellen. Zeugen, welche beobachten konnten, wie zwei Personen aus der angreifenden Gruppe mit Erkennen der Polizei flüchteten, beschrieben diese wie folgt: Beide Jugendlichen sollen kurzhaarig und ca. 18 Jahre alt gewesen sein. Einer von ihnen trug augenscheinlich ein weißes Oberteil und der andere ein dunkles. Beide Personen waren wohl mit einer dunklen Hose bekleidet. Zeugen, welche diesen Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, diese Informationen an die Bundespolizei unter 0711/87035 0 weiter zu geben.

