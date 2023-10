BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter fest

Wintersdorf (ots) - Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben gestern Mittag einen gesuchten Straftäter verhaftet. Bei der Kontrolle eines 23-jährigen französischen Staatsangehörigen am Grenzübergang in Wintersdorf stellten die Beamten den Haftbefehl des Mannes fest. Der Mann wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht. Ein Bekannter des Mannes konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1487,35 EUR ...

