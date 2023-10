Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gemeinsame deutsch-französische Streife stellt Urkundenfälschung fest

Kehl (ots)

Eine gemeinsame Streife von Bundespolizei und französischer Grenzpolizei hat am 09. Oktober eine Urkundenfälschung festgestellt. Ein 37-jähriger Mann aus Aserbaidschan wies sich in der Kontrolle, nach dem Ausstieg aus der Tram D aus Frankreich kommend, mit einem gefälschten polnischen Ausweis aus. Das Dokument wurde sichergestellt. Er gab in der Vernehmung an, das Dokument für 200 Euro in Frankreich gekauft zu haben. Da der Mann den Beamten gegenüber ein Asylgesuch äußerte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zu der zuständigen Landeserstaufnahmestelle weitergeleitet.

