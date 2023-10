BPOLI-OG: Gesuchter Straftäter muss ins Gefängnis

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am vergangenen Freitag (06.10), bei der Kontrolle eines Fernreisebusses aus Frankreich, an der Kehler Europabücke einen gestohlenen französischen Personalausweis sichergestellt. Diesen zeigte ein sierra leonischer Staatsangehöriger bei der Kontrolle vor. Der 24-Jährige gab an, das Dokument in Frankreich gefunden zu haben. Da er darüber hinaus im Besitz einer französischen ...

mehr