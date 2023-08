Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Trunkenheit im Verkehr

Nienburg (ots)

(KEM) Am späten Mittwochabend gegen 21.45 Uhr geriet ein 19-jähriger Syker wegen Trunkenheit im Verkehr in das Visier der Polizei. Ein in der Freizeit befindlicher Polizist stellte den schlangenlinienfahrenden Mercedes-Fahrer auf der B 6 fest und meldete dies bei seinen im Dienst befindlichen Kollegen.

Die eingesetzten Polizisten konnten den Mercedes-Fahrer am Gewerbering in Marklohe kontrollieren. Der junge Syker stieg unvermittelt aus seinem Fahrzeug aus, schwankte dabei deutlich und hatte eine verwaschene Aussprache. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,3 Promille ergab, ordneten sie eine Blutentnahme an, die im Nienburger Krankenhaus durchgeführt wurde. Der Syker gab dabei ebenfalls an, regelmäßig Betäubungsmittel zu konsumieren.

Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell