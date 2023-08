POL-NI: Marklohe - LKW kommt von Fahrbahn ab und kippt in Seitengraben

Nienburg (ots) - (KEM) Die Polizei Nienburg ermittelt wegen wechselseitiger Körperverletzung, nachdem es zwischen zwei Männern am Dienstagmorgen gegen 9.45 Uhr an der Bushaltestelle an der Marienstraße in Nienburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Bei Eintreffen der Polizeibeamten lagen zwei Männer am Boden, wobei einer den anderen im sog. ...

mehr