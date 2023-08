Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Wechselseitige Körperverletzung an Bushaltestelle

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg ermittelt wegen wechselseitiger Körperverletzung, nachdem es zwischen zwei Männern am Dienstagmorgen gegen 9.45 Uhr an der Bushaltestelle an der Marienstraße in Nienburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten lagen zwei Männer am Boden, wobei einer den anderen im sog. "Schwitzkasten" hielt. Die Polizistin und der Polizist konnten die bereits verletzten Männer voneinander trennen. Die Beteiligten, ein 36-Jähriger aus Ritterhude sowie ein 43-jähriger Steyerberger, gaben gegenüber der Polizei an, von dem jeweils anderen angegriffen worden zu sein. Zu den Streitigkeiten solle es wegen einer Frau gekommen sein. Beide Personen wurden durch RTW-Besatzungen versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen wechselseitiger Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter 05021/97780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell