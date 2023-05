Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Münchweiler am Klingbach Verkehrskontrolle mit Drogenfund

Münchweiler am Klingbach (ots)

Am 01.05.2023 gegen 17:20Uhr, wurde in Münchweiler am Klingbach, der Fahrer eines Wohnmobils einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten der Polizeiinspektion Bad Bergzabern bei dem 56-jährigen Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Im Fahrzeug wurden noch kleine Behältnisse mit Betäubungsmittel sichergestellt.

