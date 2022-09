LPI-G: Werkzeug entwendet

Greiz (ots) - Zeulenroda: Gegen einen 43 Jahre alter Mann hat seit dem vergangenen Wochenende die Greizer Polizei die Ermittlungen eingeleitet. Im augenscheinlich stark alkoholisierten Zustand sprach er am Samstagnachmittag (03.09.2022), gegen 15:20 Uhr zwei Kinder vor einem Einkaufsmarkt in der Aumaischen Straße in verdächtiger Art und Weise an. Die Kinder informierten daraufhin richtigerweise den Notruf, woraufhin der ...

mehr