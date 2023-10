Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Erneut Fahrrad, E-Roller und Holzplatte auf der Strecke der S-Bahnlinie S4, Triebfahrzeugführer müssen bremsen

Ludwigsburg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es auf der Bahnstrecke der Linie S4 erneut zu gefährlichen Eingriffen in den Bahnverkehr. Ersten Informationen zufolge bereiteten bislang unbekannte Täter an mehreren Tagen am vergangenen Wochenende auf der Bahnstrecke der S4 im Bereich Ludwigsburg Hindernisse im Bahnverkehr durch das Auflegen von verschiedenen Gegenständen. Die Lokführer der S-Bahnen der Linie S4 erkannten die Gegenstände nicht mehr rechtzeitig und überfuhren sie, wodurch diese komplett zerstört wurden. An den Zügen selbst entstanden keine hohen Sachschäden, Fahrgäste der besagten S-Bahnen blieben unverletzt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Eingriffe in den Bahnverkehr dauern an. Die Bundespolizei Stuttgart warnt in diesen Zusammenhang davor, dass auf den Schienen befindliche Hindernisse einen Zug zur Entgleisung bringen können. Durch umherfliegende Schottersteine und Bestandteile dieser Hindernisse gefährden die Täter sich nicht nur selbst massiv, sondern vor allem auch Zugpassagiere und wartende Reisende. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten diese an die Bundespolizei unter 0711/ 870 35 0 weiterzugeben.

