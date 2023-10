Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 26-Jähriger am Hauptbahnhof Stuttgart attackiert worden- Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Stuttgart (ots)

Ein 26-jähriger Mann ist in der Nacht von Freitag auf Samstag (14.10.2023) gegen 01:10 Uhr am Stuttgart Hauptbahnhof Opfer einer gefährlichen Körperverletzung geworden.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist der 26-Jährige aus bislang unbekannten Gründen am Bahnsteig 15 von zunächst drei unbekannten Tätern geschlagen worden. Im weiteren Verlauf soll er außerdem gegen einen Metallpfosten gestoßen worden sein, sodass er eine Platzwunde am Hinterkopf erlitt. Im Anschluss an die Tat flüchteten die drei mutmaßlichen Täter offenbar in Richtung Bahnsteig 1. Einer von ihnen, ein 17-jähriger deutscher Staatsangehöriger, wurde von einer alarmierten Streife der Bundespolizei Stuttgart in einem Zug vorläufig festgenommen und einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte er seinen Weg fortsetzen. Der 26-jährige Geschädigte wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Bundespolizei ermittelt wegen den Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden unbekannten Tätern geben können, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

