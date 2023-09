Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in eine Schule in Delmenhorst +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag, 04.09.2023, auf Dienstag, 05.09.2023, in eine Schule in der Willmsstraße in Delmenhorst eingebrochen.

In der Zeit von 21:00 Uhr bis 06:20 Uhr verschafften sie sich durch Aufhebeln von Türen Zugang in das Innere des Schulgebäudes. Nach dem Betreten wurden einige Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde ein Tresor entwendet.

Wer verdächtige Personen in der Nähe der Schule gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

