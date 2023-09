Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Feuer mit Menschenleben in Gefahr

Gelsenkirchen (ots)

Die Feuerwehr Gelsenkirchen wurde am 13.09.2023 um 03:58 Uhr zu einem Brandeinsatz in der Markenstraße gerufen. Daraufhin wurde die Feuerwache Buer und die Feuerwache Hessler sowie Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Gelsenkirchen alarmiert. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte gab es eine starke Rauchentwicklung. Die Bewohner des Hauses hatten sich noch nicht in Sicherheit bringen können. Es wurden zwei Drehleitern zur Menschenrettung der Personen eingesetzt. Zum Teil brachten sich die Bewohner auch selbst in Sicherheit. Der Brand war schnell abgelöscht. Bei der anschließenden Kontrolle der Wohnungen wurde eine leblose Person aufgefunden. Die durch den Rettungsdienst durchgeführte Reanimation war erfolglos. Es wurden noch sieben Personen zu weiteren Untersuchungen in die umliegenden Krankenhäuser transportiert. Sechs weitere Personen kamen bei Nachbarn oder in städtischen Einrichtungen unter. Es waren ca. 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen vor Ort. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

