Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Wohnungsbrand in Schalke-Nord

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Wohnungsbrand in der Alfred-Zingler-Straße in Schalke-Nord ist heute Vormittag erheblicher Sachschaden entstanden. um 11.09 Uhr ist die Feuerwehr über die Rauchentwicklung aus einem Fenster der Erdgeschosswohnung informiert worden. Die Einsatzkräfte der Wachen Altstadt, Buer und Heßler machten sich unverzüglich auf dem Weg zur Einsatzstelle und bestätigten den Wohnungsbrand. Mit 2 Einsatztrupps gingen die Einsatzkräfte in die Brandwohnung vor und konnten den Brand schnell löschen. Zeitgleich wurde eine Frau im Obergeschoss des Gebäudes betreut bis der Treppenraum vom Brandrauch befreit war. Nach ca. 15 Minuten konnte bereits "Brand unter Kontrolle" gemeldet werden. Die Entrauchungs- und Nachlöscharbeiten zogen sich noch bis gegen 12.00 Uhr hin. hierbei kam auch eine Infrarotwärmebildkamera zum Einsatz um versteckte Glutnester aufzuspüren. Die ELE schaltete die Brandwohnung spannungslos. Die Brandursache muss durch die Polizei ermittelt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell