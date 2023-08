Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Überschwemmungen durch Unwetter in Gelsenkirchen

Unwetterlage im Stadtgebiet Gelsenkirchen

Seit 01:00 Uhr heute nacht sind aufgrund des Unwetters im südlichen Bereich des Stadtgebietes von Gelsenkirchen die Einsatzkräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen damit beschäftigt, die aufgetretenen Schäden des nächtlichen Unwetters zu beseitigen. Derzeit befinden sich 100 Einsatzkräfte im Einsatz, um die noch offenen 90 und weiterhin auftretenden Einsätze abzuarbeiten. Größtenteils handelt es sich dabei um Überschwemmungen von Kellern im betroffenen Bereich, wobei sich die Schwerpunkte weiterhin in den Stadtteilen Bismarck und Schalke darstellen. Im Verlauf des andauernden Einsatzes kam es aufgrund der Wassermaßen zu vier Bränden in Kellerbereichen der betroffen Häuser und Wohnungen. Diese konnten seitens der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Im Kreuzungsbereich der Kurt- Schumacher/ Caubstraße konnte eine weibliche Person gerettet werden, die durch die Geschehnisse der Nacht in Not geraten war. Aktuell liegen keine Angaben über verletze Personen vor. Die Auswirkungen des Unwetters werden die Einsatzkräfte Feuerwehr Gelsenkirchen vermutlich noch mehrere Stunden beschäftigen. Unterstützung erhält die Feuerwehr Gelsenkirchen durch das THW OV Gelsenkirchen, Dorsten und Gladbeck und die benachbarten Feuerwehren der Städte Bochum und des Kreis Recklinghausens. Die Bevölkerung wird gebeten, die betroffenen Bereich zu meiden.

