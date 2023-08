Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Strohballenbrand auf der Böningstraße beschert Feuerwehr Gelsenkirchen unruhige Nacht

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht zum Freitag (25.08.2023) um 1:49 Uhr wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen in die Böningstraße im Stadtteil Resse gerufen. In der ersten Meldung hieß es, dass Unrat brennen würde. Die heraneilenden Kräfte der Feuerwache Buer bestätigten den Brand, es handelte sich allerdings nicht um Unrat, sondern um eine Strohballenmiete an der Zufahrt zu einem landwirtschaftlichen Betrieb in Resse. Auf einer Fläche von 5 x 15 Metern war Stroh in Brand geraten und stand bei Eintreffen der ersten Kräfte bereits in Vollbrand. Aufgrund der Ausdehnung der Brandstelle und der schlechten Wasserversorgung wurden weitere Kräfte sowie weiteres Material zur Einsatzstelle beordert. Mit dem Löschzug Resse (16) der Freiwilligen Feuerwehr Gelsenkichen sowie dem Abrollbehälter Wasser konnte der Brand weiter eingedämmt werden. Wegen der Nähe zu einem Maisfeld wurde auch direkt eine sogenannte Riegelstellung mit Strahlrohren vorgenommen. Derzeit sind noch Kräfte des Löschzuges Resse vor Ort und kümmern sich um die weiteren Löschmaßnahmen, die wahrscheinlich noch bis Mittag andauern werden. Es waren in der Spitze 38 Einsatzkräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen an der Brandstelle.

