Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Ein bislang unbekannter Täter bewirft am Montagabend (16.10.2023) eine S-Bahn der Linie S4 mit Steinen

Ludwigsburg (ots)

Ersten Informationen zufolge fuhr die S-Bahn gegen 19:40 Uhr auf der Strecke zwischen dem Haltepunkt Favoritepark und dem Haltepunkt Freiberg (Neckar) als der Triebfahrzeugführer einen Schlag an seiner S-Bahn bemerkte. Dieser gab gegenüber der alarmierten Streife der Bundespolizei an, dass es sich um einen Stein gehandelt haben soll. Eine Nachschau der Beamten an dem Zug ergab, dass die Scheibe einer Tür durch diesen Wurf beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Durch die Tat wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand verletzt. Die Bundespolizei Stuttgart hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den unbekannten Tätern geben können. Insbesondere Reisende, die möglicherweise auf den Vorfall aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell