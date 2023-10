BPOLI S: 44-Jähriger bedroht Bundespolizisten

Ulm (ots) - Am Dienstagmittag (17.10.2023) benutzte ein bisher unbekannter Täter in der Regio S-Bahn 7 am Hauptbahnhof Ulm ein Tierabwehrspray. Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gestern gegen 13:00 Uhr in einer abfahrbereiten Regio S-Bahn 7 am Hauptbahnhof Ulm. Hier soll der Unbekannte das Tierabwehrspray genommen und augenscheinlich auf den Boden des Zuges gesprüht haben. Reisende, welche sich in ...

mehr