POL-HAM: Verursacher flüchtet - Toyota bei Verkehrsunfall beschädigt

Hamm-Mitte (ots) - Nachdem er am Freitag, 18. August, gegen 9.45 Uhr, einen Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Alleestraße/Kleine Alleestraße verursachte, flüchtete ein bislang unbekannter Toyota-Fahrer - seine Radkappe ließ er an der Unfallstelle zurück. Eine 46-jährige Toyota-Fahrerin aus Hamm stand mit ihrem Fahrzeug auf der Linksabbiegerspur an der Ampel ...

