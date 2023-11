Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.11.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Erneuter Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich am Dienstag erneut Zutritt zu einem Haus in der Heilbronner August-Lämmle-Straße. Zwischen 14.30 Uhr und 20.15 Uhr gelangte der Täter oder die Täterin, wie bereits am vergangenen Sonntag, über den Balkon ins Innere des Gebäudes. Hier machte sich die Person an einem Safe zu schaffen, erbeutete allerdings keine Wertgegenstände. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn zu wenden.

Heilbronn: Einbrecher unterwegs - Wer hat etwas gesehen?

Am Dienstagabend brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Heilbronn ein. Zwischen 17.25 Uhr und 19.40 Uhr gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentüre ins Innere des Gebäudes in der Hermann-Hesse-Straße und durchsuchten anschließend das komplette Haus. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Brackeneheim: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

Eine unbekannte Person warf in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Scheibe am evangelischen Gemeindehaus in Brackenheim ein. Zwischen Dienstagabend, 18 Uhr, und Mittwochmorgen, 10.45 Uhr, begab sich der Täter oder die Täterin zu dem Gebäude in der Straße "Im Wiesental" und warf einen faustgroßen Stein gegen ein Fenster, welches zu Bruch ging. Außerdem wurde das Fenster über einer Türe eingeschlagen und ein Graffiti auf die Hauswand gesprüht. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Täter oder der Täterin machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen am Neckar.

Neckarsulm: Geschädigte Person nach Unfall gesucht

Die Polizei Neckarsulm sucht nach einem Unfall den Fahrer eines dunklen Skodas. Am Dienstagabend, gegen 21.50 Uhr, wollte ein 18-Jähriger auf dem Parkplatz eines Kinos in der Heiner-Fleischmann-Straße mit seinem BMW ausparken. Hierbei touchierte er mit seinem Fahrzeug einen neben ihm geparkten Skoda und beschädigte diesen. Der junge Mann entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, meldete den Unfall aber kurz darauf der Polizei. Der Aufforderung sich direkt zurück zur Unfallstelle zu begeben kam der 18-Jährige zunächst nicht nach, da er noch eine Freundin nach Hause fuhr. Anschließend, gegen 22.20 Uhr, traf er wieder vor Ort ein. Zu diesem Zeitpunkt war der Skoda bereits weggefahren. Es ist unklar, ob dem Fahrer ein Schaden aufgefallen ist. Daher wird der Besitzer des beschädigten Skodas gesucht und gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Neckarsulm: Mercedes gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten am Dienstagnachmittag einen Mercedes in Neckarsulm. Die 58-jährige Besitzerin des Mercedes CLA 200 E hatte diesen gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters in der Rötelstraße abgestellt. Nachdem sie gegen 17 Uhr ihren Einkauf beendet hatte, konnte sie den PKW nicht mehr finden. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder dem Verbleib des Fahrzeugs machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Neckarsulm-Amorbach: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung

Die Polizei Neckarsulm sucht Zeugen, nachdem ein 51-Jähriger am Dienstagmittag in Amorbach von einem 49-Jährigen bedroht wurde. Gegen 12 Uhr soll es im Schwabenweg, auf Höhe des Sportplatzes, zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen sein. Zuvor soll der Jüngere mehrfach mit seinem Audi S5 Cabrio an dem, den Bordstein reinigenden 51-Jährigen vorbeigefahren sein. Dieser soll seinen Unmut über die Lautstärke der Abgasanlage des Audis durch Gesten kundgetan haben. Dies nahm der 49-Jährige zum Anlass sein Fahrzeug zu stoppen und die Diskussion mit dem Älteren zu suchen. Diese steigerte sich in einen lautstarken Streit, in dessen Verlauf der Audi-Fahrer sein Gegenüber mehrfach beleidigte und bedrohte. Zur Tatzeit müssten mehrere Passanten und Anwohner auf die Auseinandersetzung aufmerksam gewordenen sein. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden. Gleiches gilt für den Fahrer eines VW Passat, der von dem 49-Jährigen auf der Straße angehalten worden sein soll.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell