Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zusammenstoßt zwischen Fahrradfahrerin und Pkw - 8-jähriges Mädchen leicht verletzt

Schortens (ots)

Am Mittwoch, 18.10.23, 11:10 Uhr, kam es in Schortens an der Kreuzung Oldenburger Str./Jeversche Str./Bahnhofstr. zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 8-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde.

Das Mädchen war im Begriff, an der dortigen Ampel die Jeversche Straße in Richtung Bahnhof zu überqueren, als ein vorbeifahrender Pkw es touchierte.

Durch den Zusammenstoß ist sowohl das Kinderrad als auch der Pkw, ein hellblauer Opel Meriva leicht beschädigt worden.

Der 60-jährige Pkw-Fahrer kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nach und blieb zwecks ordnungsgemäßer Unfallaufnahme vor Ort.

Da unmittelbar vor dem Zusammenstoß ein älterer Herr ebenfalls die Jeversche Str. an der Ampelanlage überquert haben soll, werden dieser sowie weitere Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461-984930 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell