POL-PDKL: Streitigkeiten ziehen Strafanzeigen nach sich

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Winnweiler am Marktplatz unter zwei Besuchern des Johannismarktes zu verbalen Streitigkeiten, die letztendlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endeten. Hierbei wurde die Geschädigte von einem 36-jährigen Mann aus dem Donnersbergkreis ins Gesicht geschlagen. Sie erlitt eine kleinere Verletzung. Der Beschuldigte stand dabei ...

