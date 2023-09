POL-HRO: Unfallverursacher flüchtet nach Kollision mit E-Roller - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags konnte die Rostocker Polizei einen Mopeddieb auf frischer Tat stellen. Eine aufmerksame Anwohnerin informierte gegen 02:30 Uhr die Polizei, nachdem sie zwei vermeintliche Mopeddiebe an einem in der Augustenstraße abgestellten Kleinkraftrad beobachtete. Als die alarmierten Beamten zum Einsatzort fuhren, konnten sie zwei flüchtende Personen in der ...

mehr