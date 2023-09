Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Mopeddieb auf frischer Tat gestellt

Rostock (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags konnte die Rostocker Polizei einen Mopeddieb auf frischer Tat stellen.

Eine aufmerksame Anwohnerin informierte gegen 02:30 Uhr die Polizei, nachdem sie zwei vermeintliche Mopeddiebe an einem in der Augustenstraße abgestellten Kleinkraftrad beobachtete. Als die alarmierten Beamten zum Einsatzort fuhren, konnten sie zwei flüchtende Personen in der nebenliegenden Hermannstraße wahrnehmen. Ein 17-jähriger Deutscher konnte vor Ort gestellt werden, sein vermeintlicher Komplize flüchtete.

Durch den hinzugezogenen Kriminaldauerdienst wurden diverse Spuren gesichert, die derzeit ausgewertet werden. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen, u.a. zur Feststellung des weiteren flüchtigen Tatverdächtigen, übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell