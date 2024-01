Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Külsheim: Brand in Einfamilienhaus

Main-Tauber-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag brannte der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Külsheim. Zeugen stellten gegen 15.10 Uhr zunächst eine leichte Rauchentwicklung im Dachstuhl des Gebäudes in der Obertorgasse fest. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand dieser allerdings bereits in Flammen. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Objekt. Gegen 16 Uhr brachte die Feuerwehr das Feuer unter Kontrolle. Bei dem Brand wurde auch eine an das Haus angebaute Scheune in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 80 000 Euro geschätzt. Warum es zu dem Brand kam kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen dauern an.

