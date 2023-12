POL-MI: Espelkamper will sich Polizeikontrolle entziehen

Lübbecke (ots) - Zu einer Raubstraftat ist es Freitagabend am Kinderspielplatz in Nähe der Richard-Wagner-Straße gekommen. So befand sich ein 18-jähriger Lübbecker zusammen mit einer Freundin (17) auf einer Parkbank, als sich gegen 20.25 Uhr eine männliche Person näherte und das Duo in ein Gespräch verwickelte. Infolgedessen bedrängte der Unbekannte die junge Frau. Weil ihr Begleiter dies zu unterbinden versuchte, griff ihn schließlich der Täter mit Faustschlägen ...

