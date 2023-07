Polizei Hagen

POL-HA: 24-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall in der Innenstadt leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Ein 24-jähriger Fußgänger wurde am Donnerstagnachmittag (27.07.2023) bei einem Verkehrsunfall in der Innenstadt leicht verletzt. Der Hagener lief über den Gehweg der Körnerstraße in Richtung der Innenstadt. Gegen 17.00 Uhr wollte er bei Grünlicht zeigender Ampel die Straße Sparkassen-Karree überqueren. Dabei übersah ihn aus bislang ungeklärter Ursache eine 56-jährige Autofahrerin, die von der Körnerstraße aus nach rechts abbog. Es kam zur Kollision zwischen dem PKW und dem Fußgänger, bei der der 24-Jährige auf die Motorhaube aufgeladen wurde und anschließend zu Boden fiel. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. (sen)

