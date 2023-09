POL-PDLU: Alleinunfall eines Motorradfahrers

Rödersheim-Gronau (ots) - Am Samstag, den 09.09.2023, gegen 19:47 Uhr, beschädigt ein 37-jähriger Pkw-Fahrer, in der Schloßstraße, in Rödersheim-Gronau, mit seinem silbernen BMW, im Zuge eines Rangiermanövers, die Gartenmauer eines Anwesens und flüchtet im Anschluss in Richtung Ellerstadt. An der Unfallörtlichkeit konnten Fahrzeugteile aufgefunden und ...

