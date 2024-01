Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.01.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Eppingen: Polizei sucht Zeugen nach Fahrradunfall

Nachdem eine Frau am Mittwochnachmittag in Eppingen mit ihrem Pedelec zu Fall kam, sucht die Polizei Zeugen des Geschehens. Die 36-Jährige bog gegen 13.40 Uhr mit ihrem Zweirad von der Brettener Straße in die Wilhelmstraße ab. Hierbei kam sie aus bisher ungeklärter Ursache vor einer Apotheke zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach ambulanter Behandlung vor Ort musste sie in ein Krankenhaus gebracht werden. Wer konnte den Unfall beobachten und kann Angaben zum Unfallhergang machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Heilbronn: Nach Unfallflucht - Polizei sucht Fahrerin eines weißen Sprinters

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Frau mit ihrem Fahrzeug am Mittwochmorgen in Heilbronn und flüchtete anschließend. Gegen 9.30 Uhr touchierte die Unbekannte mit ihrem weißen Sprinter beim Einbiegen in die Tischbeinstraße den am Straßenrand geparkten Ford eines 24-Jährigen. Nach dem Unfall setzte die Frau ihre Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder der Verursacherin machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Wüstenrot: Lenker eines VW-Buses nach Unfallflucht gesucht

Bereits vergangenen Dienstag beschädigte eine unbekannte Person mit ihrem VW Bus einen geparkten Audi in Wüstenrot und flüchtete anschließend. Vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke in der Löwensteiner Straße wurde das geparkte Fahrzeug touchiert und beschädigt. Der Besitzer des Audis konnte sich daran erinnern, dass ein VW T4 oder T5 mit Heilbronner Kennzeichen vor ihm geparkt hatte. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass der Schaden durch eine Anhängerkupplung verursacht wurde. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

