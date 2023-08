Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 20-Jährige auf der Bundesautobahn (BAB) 2 tödlich verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Samstag, 05.08.2023, ist eine Frau auf der BAB 2 in Fahrtrichtung Berlin an der Anschlussstelle Bothfeld mutmaßlich durch ein Fahrzeug tödlich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes und des Kriminaldauerdienstes Hannover meldeten diverse Verkehrsteilnehmer gegen 08:10 Uhr eine Person am Fahrbahnrand der BAB 2 in Fahrtrichtung Berlin an der Anschlussstelle Bothfeld. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine leblose 20-jährige Frau fest. Der Spurenlage nach zufolge ist sie von einem Fahrzeug angefahren worden. Mutmaßlich gab es eine Kollision mit einem größeren Fahrzeug, ähnlich einem Lkw, sodass die Kollision von dem Fahrzeugführer oder der Fahrzeugführerin nicht bemerkt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen verweilte die junge Frau vorab mutmaßlich auf der Brücke an der Langenforther Straße, welche über die BAB 2 führt.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Todesursache und zum Unfallgeschehen eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich zu melden. Insbesondere sucht die Polizei nach dem Fahrzeugführer, beziehungsweise Fahrzeugführerin, welche, oder welcher, mit ihrem Fahrzeug mit der 20-Jährigen kollidiert ist. Ebenfalls werden Zeugen gesucht, welche die Frau kurz vor der Unfallzeit auf der Autobahnbrücke der Langenforther Straße gesehen haben könnten. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 0511 109-1888 entgegen. /bo

