POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster 63-Jähriger aus Ilten ist wieder da

Hannover (ots) - Am Dienstag, 01.08.2023, sind fünf unbekannte Tatverdächtige in die Wohnung einer älteren Dame eingedrungen und haben diese anschließend ausgeraubt. Wer kann Hinweise geben? Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover klingelten gegen 17:20 Uhr fünf Unbekannte an der Wohnungstür der Seniorin im Westermannweg im ...

mehr