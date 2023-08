Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte überfallen Pflegekraft in Wohnung einer Seniorin in Marienwerder

Hannover (ots)

Am Dienstag, 01.08.2023, sind fünf unbekannte Tatverdächtige in die Wohnung einer älteren Dame eingedrungen und haben diese anschließend ausgeraubt. Wer kann Hinweise geben?

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover klingelten gegen 17:20 Uhr fünf Unbekannte an der Wohnungstür der Seniorin im Westermannweg im hannoverschen Stadtteil Marienwerder. Nachdem die Pflegekraft der Wohnungsinhaberin die Tür öffnete, wurde sie überwältigt und festgehalten, während die Tatverdächtigen einen Tresor mit Bargeld und Festnetz- und Mobiltelefone an sich nahmen. Die ältere Dame befand sich währenddessen in einem anderen Zimmer und bekam nach eigenen Aussagen nichts von dem Raub mit. Nach nur wenigen Minuten flüchteten die Tatverdächtigen mit dem Raubgut in unbekannte Richtung. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Die Gesuchten sind männlich, circa 1,60 bis 1,80 Meter groß und waren zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet. Außerdem trugen sie während der Tat Masken mit Sehschlitzen.

Der Zentrale Kriminaldienst Hannover ermittelt wegen schweren Raubes in Wohnung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten mit dem Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 Kontakt aufzunehmen. /ang, desch

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell