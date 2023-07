Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb tauscht alte gegen neue Schuhe aus

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, 26.07.2023, erwischte ein Ladendetektiv einem Dieb in einem Einkaufzentrum an der Bahnhofstraße, der Ware aus zwei Geschäften bei sich hatte.

Der Mitarbeiten beobachtete gegen 14:00 Uhr, dass der Mann mehrere Kleidungsstücke auf seinem Arm trug. Als nächstes versteckte der Mann die Kleidung in seinem Rucksack. Als er das Geschäft über den Ausgang verließ, ohne die Beute zu bezahlen, wurde er vom Ladedetektiv aufgehalten.

In seinem Rucksack entdeckte der Mitarbeiter drei Shorts, die aus dem Bekleidungsgeschäft stammten und ein Paar neue Schuhe aus einem anderen Laden. Einem weiteren Sicherheitsdienstarbeiter fiel auf, dass auch die Schuhe, die er anhatte, ungetragen aussahen. Ihre Recherche ergab, dass in einem nahegelegenen Schuhgeschäft zwei Paar fehlten. Die Mitarbeiterinnen hatten außerdem bemerkt, dass ein getragenes Paar Schuhe stattdessen in einem Regal stand. Die Schuhe hätten sie aber sofort entfernt.

Hinzugerufene Polizisten der Stadtwache erstatten Anzeige gegen den 35-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland wegen Diebstahls. Am Folgetag ordnete ein Haftrichter die Hauptverhandlungshaft im beschleunigten Verfahren an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell