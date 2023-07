POL-BI: Einbruch in eine Gaststätte

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Am Mittwoch, 26.07.2023, trafen Täter einen Bielefelder mit einem Stein am Kopf. Die Polizei sucht Zeugen. Im Bereich zwischen der Stadthalle und dem Parkhaus an der Nahariyastraße kam es gegen 05:10 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern und einem 44-jährigen Bielefelder. Dabei bewarf das Trio den Bielefelder mit Steinen, von denen einer ihn am Kopf traf. Die Täter flüchteten anschließend. Eine ...

