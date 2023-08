Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-List: Radfahrerin stürzt und verletzt sich lebensgefährlich - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Dienstag, 01.08.2023, ist eine 53-Jährige im hannoverschen Stadtteil List alleinbeteiligt gestürzt. Hierbei wurde sie lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr die Radfahrerin am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr die Günther-Wagner-Allee in Richtung Podbielskistraße. In Höhe der Einmündung zur Klopstockstraße stürzte sie aus unbekannter Ursache mitten auf der regennassen Fahrbahn. Hierbei erlitt die Hannoveranerin lebensgefährliche Verletzungen. Ersthelfer versorgten die Verletzte, bis sie durch Rettungskräfte zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ang, aw

