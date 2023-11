POL-LIP: Augustdorf - Gegen Baum geschleudert

Lippe (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 22.11., 15:00 Uhr bis Donnerstagmorgen, 23.11., 11:00 Uhr kam es auf der Baustelle an der Schötmarschen Straße in Lage zu einem Aufbruch eines Baustellencontainers. Durch unbekannte Täter wurde ein hochwertiges Spezialwerkzeug in einem Wert im unteren vierstelligen Bereich entwendet. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231-6090 ...

