Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Kioske auf illegales Glückspiel kontrolliert.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (23.11.2023) fand eine gemeinsame Kontrollaktion der Polizei Lippe, des Zolls, der Stadt Lage und der Steuerfahndung zum illegalen Glücksspiel in zwei Kiosken in Lage statt. Im Kiosk in der Plaßstraße stellte die Polizei zwei vermutlich illegal betriebene Glücksspielautomaten, einen Schlagring mit integriertem Messer sowie eine niedrige 4-stellige Summe Bargeld sicher. Es wurden zwei Strafanzeigen wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel gefertigt. Der Zoll stellte in dem Laden außerdem Nikotin-Beutel und eine größere Menge an unverzollten E-Zigaretten sicher und leitete in diesem Zusammenhang ebenfalls zwei Strafverfahren ein. Darüber hinaus wurden dort sogenannte "Hot-Chips"-Packungen beschlagnahmt, die nicht für den Verkauf in Deutschland zugelassen sind. Die Stadt Lage veranlasste für den Kiosk die Einleitung einer Lizenzprüfung sowie einer Bauordnungsprüfung, da ein Nebenraum des Kiosks als Treffpunkt genutzt wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Im zweiten kontrollierten Kiosk in der Flurstraße konnten keine Verstöße durch die eingesetzten Kräfte festgestellt werden.

