Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Müssen. Mofa-Fahrer gestürzt.

Lippe (ots)

Auf der Hörster Straße verlor ein junger Fahrer am Donnerstagnachmittag (23.11.2023) die Kontrolle über seine Mofa. Der 16-Jährige aus Lage war gegen 16 Uhr in Richtung Müssen unterwegs. In einem Kurvenbereich stürzte er nach ersten Erkenntnissen wetterbedingt auf dem Grünstreifen und wurde dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

