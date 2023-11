POL-LIP: Lemgo. Einbruchsversuch an zwei Baucontainern scheitert.

Lippe (ots) - Am frühen Donnerstagabend (23.11.2023) sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Elkenbreder Weg eingebrochen. Obwohl durch das Einschlagen einer Fensterscheibe eine Alarmanlage ausgelöst wurde, betraten die Einbrecher die Räumlichkeiten, um nach Beute zu suchen. Vermutlich gestört durch den Alarm brachen sie ihre Tat jedoch frühzeitig wieder ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob ...

mehr