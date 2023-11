Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Unbekannte trotz Alarm in Haus eingestiegen.

Lippe (ots)

Am frühen Donnerstagabend (23.11.2023) sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Elkenbreder Weg eingebrochen. Obwohl durch das Einschlagen einer Fensterscheibe eine Alarmanlage ausgelöst wurde, betraten die Einbrecher die Räumlichkeiten, um nach Beute zu suchen. Vermutlich gestört durch den Alarm brachen sie ihre Tat jedoch frühzeitig wieder ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter der Rufnummer 05231 6090 um sachdienliche Zeugenhinweise.

