Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Die Einstellungsberater der Bundespolizei laden zu "Coffee with a Cop" ein

Halle/S. (ots)

Am Samstag, den 21. Oktober stellen sich die Einstellungsberater der Bundespolizei aus Sachsen-Anhalt mit einer ganz besonderen Aktion im Hauptbahnhof Halle/Saale vor: "Coffee with a Cop". Hierzu werden zwei Baristas in der Haupthalle des Bahnhofes von 10:00-18:00 Uhr Kaf-feespezialitäten für Reisende und alle anderen Wissbegierigen kreieren. Gratis dazu gibt es interessante Gespräche für Schulabgänger und alle anderen Interessierten mit unseren Einstellungsberatern zu den Themen Aufgaben der Bundespolizei, Bewerbung, Auswahlverfahren, Ausbildung, Studium, Kariere-Chancen, Verwendungsmöglichkeiten, dem Bundespolizeialltag und viel mehr. Doch warum Kaffee? Im Schichtdienstmodell oder auch bei der Bun-desbereitschaftspolizei haben die Kolleginnen und Kollegen öfters Ar-beitszeiten, welche etwas Unterstützung zum Wachsein und Wachbleiben erfordern können. Deshalb besteht zwischen Kaffee und der Bun-despolizei schon immer eine ganz besondere Verbindung, die nun mit "Coffee with a Cop" ausgebaut wird. Kommen Sie gerne vorbei! Die Einstellungsberater freuen sich darauf, gemeinsam mit Ihnen eine leckere Tasse Kaffee zu trinken und ins Ge-spräch zu kommen. Das Coffee with a Cop - Team tourt durch ganz Deutschland. Weitere Termine können unter www.komm-zur-bundespolizei.de/veranstaltungen eingesehen werden.

