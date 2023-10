Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Große zusammengerollte und mit Klebeband umwickelte Einkaufstasche löst Polizeieinsatz aus

Halle/ Saale (ots)

Am Dienstag, den 17. Oktober 2023 erhielt die Bundespolizei gegen 08:15 Uhr fernmündlich durch Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn die Meldung, dass sich am Haltepunkt Halle Rosengarten eine große zusammengerollte Einkaufstasche befand, die mit Klebeband umwickelt war. Eine sofort alarmierte Streife begab sich zum genannten Einsatzort. Die Beamten nahmen die Tasche in Augenschein, forderten einen Sprengstoffspürhund an und sperrten den Bahnsteig und Gleis 2 des besagten Haltepunktes um 08:28 Uhr weiträumig ab. Gegen 09:10 Uhr begann der eingetroffene Diensthundeführer mit seinem Sprengstoffsprühhund die Begehung des Ereignisortes und die Prüfung des Gegenstandes. Da der Partner mit der kalten Schnauze mit der eigens trainierten Spürnase kein sprengstofftypisches Verhalten anzeigte, wurde die Tasche anschließend durch die Beamten geöffnet. Darin befanden sich alte Handwerksutensilien und Werkzeuge, welche vermutlich entsorgt werden sollten. Gegen 09:20 Uhr konnte die Strecke und der Bahnsteig wieder freigegeben werden. Durch den Einsatz kam es bei vier Zügen zu insgesamt 47 Minuten Verspätungen. Ein Eigentümer der Tasche oder eventuelle Zeugen konnten vor Ort nicht festgestellt wer-den. Die Ermittlungen dazu dauern an. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Einsatzmaßnahmen kommt, weist die Bundespolizei erneut eindringlich darauf hin, dass es bei Ermittlung des Eigentümers zu einer finanziellen Regressnahme des Verursachers kommen kann.

