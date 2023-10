Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Einsatzkräfte wollten nur helfen: Vermeintlich hilflose Person greift Bundespolizisten und Sanitäter an

Halle/ Saale (ots)

Am Samstag, den 14. Oktober 2023 wurde eine Streife des Bundespolizeireviers Halle/Saale gegen 15:10 Uhr durch einen Reisenden darauf aufmerksam gemacht, dass sich in einer S-Bahn aus Bitterfeld kommend eine vermeintlich hilflose Person befindet. Die eingesetzten Beamten begaben sich sofort zum Ereignisort auf Bahnsteig 5 des Hauptbahnhofes Halle/Saale und fanden einen Mann vor, der wild um sich schlug. Vorab informierte Rettungssanitäter trafen ebenfalls ein. Aufgrund des Gebarens des 39-Jährigen konnten zunächst keine medizinischen Maßnahmen eingeleitet werden. Als er zum Auffinden von Ausweispapieren durch einen jungen Bundespolizisten in der Ausbildung durchsucht werden sollte, griff er diesen unvermittelt an. Dieser konnte den Angriff abwehren und blieb glücklicherweise unverletzt. Der britische Staatsangehörige musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Selbst nach der Fesselung versuchte sich der Mann selbst zu verletzen und musste am Boden zusätzlich mit einfacher körperlicher Gewalt fixiert werden, um Verletzungen seinerseits zu verhindern. Bei der Verbringung des Mannes zum Rettungswagen beleidigte er einen Sanitäter und die Bundespolizisten mit ehrverletztenden Worten und bedrohte sie. Die Verbringung in ein naheliegendes Krankenhaus konnte nur in Begleitung einer Streife durchgeführt werden. Den bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Tatverdächtigen erwarten Strafanzeigen wegen des tätlichen Angriffs auf,- Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamten, versuchte Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung.

