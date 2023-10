Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Aggressiver 27-jähriger Randalierer beleidigt, spuckt und greift Beamte an

Halle/ Saale (ots)

In den frühen Morgenstunden des 18. Oktobers 2023 erhielt die Bundes-polizei in Halle/Saale fernmündlich um 05:20 Uhr die Meldung durch Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn, dass sich eine aggressive Person in einem Buchladen im Hauptbahnhof Halle/Saale befindet und dort zuvor massiv randaliert hat. Eine sofort alarmierte Streife eilte zum betroffenen Geschäft und fand einen 27-jährigen, aus Syrien stammenden Staatsangehörigen vor, der von den meldenden Sicherheitsmitarbeitern gemeinsam mit einem Angestellten des Ladens festgehalten wurde. Bei der Klärung des Sachverhaltes stellte sich heraus, dass der Mann zuvor in dem Geschäft Regale und Tische umgeworfen sowie Zeitungen und Bücher umher geschmissen hatte. Als der tobende Randalierer versuchte sich aus den Griffen der Sicherheitsmitarbeiter zu entziehen, mussten ihn die Bundesbeamten zu Boden bringen und fesseln. Dabei beleidigte er die Einsatzkräfte mit in der Ehre verletzenden Worten, versuchte sich aus der polizeilichen Maßnahme herauszuwinden, die Einsatzkräfte anzuspucken und beim Anlegen der Handfesseln zu kratzen. Während der Mitnahme zur Dienststelle versuchte er sich immer wieder der Maßnahme zu widersetzen und erschwerte den Beamten die Maßnahmen, indem er sich gegen die Laufrichtung stemmte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ. Den Tatverdächtigen erwarten Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, versuchter Körperverletzung, Beleidigung und des tätlichen Angriffs auf - sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Des Weiteren werden zivilrechtliche Ansprüche des Ladenbesitzers auf den Mann zukommen.

