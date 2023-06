Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannter durchwühlte mehrere Pkw - Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Siegen-Seelbach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (06.06.2023) ist es zu einem Diebstahl aus einem Cupra in Siegen-Seelbach gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach öffnete eine bislang unbekannte Person mehrere unverschlossene Pkw in der Straße Buchseifen in Seelbach. Der Täter durchwühlte die Innenräume. In einem Fall entwendete der Langfinger eine Geldbörse. Zeugenangaben nach könnte es sich bei dem Unbekannten um eine männliche Person, ca. 180 cm groß, mit einer grauen Kappe und einem roten Rucksack gehandelt haben. Die Kripo hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Kripo unter der 0271/7099-0 entgegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal eindringlich daraufhin, Autos abzuschließen, um keine Tatanreize zu bieten!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell