Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Aufmerksamer Spaziergänger verhinderte größeren Waldbrand -#polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Einem 50-jährigen Spaziergänger ist es zu verdanken, dass ein Feuer nicht zu einem größeren Waldbrand geführt hat. Am Samstagabend (10.06.2023) war der 50-Jährige im Bereich "Auf der Lenne" mit seinem Hund spazieren. Gegen 17:45 Uhr entdeckte er im Bereich des Wanderparkplatzes "Auf der Lenne", welcher an der Emil-Wolff-Straße oberhalb von Bad Berleburg Richtung Dotzlar liegt, eine Rauchentwicklung. Diese war ca. 200 Meter oberhalb des Parkplatzes in einem ehemaligen Waldbereich, wo sich noch ein Restbaumbestand befindet. Bei Nachschau stellte der Mann fest, dass ein Baumstumpf Feuer gefangen hatte. Er alarmierte umgehend die Feuerwehr, welche die Flammen löschen konnte, ehe das Feuer sich ausbreitete. Neben dem Baumstumpf befand sich ein Einmalgrill. In unmittelbarer Nähe steht eine Wanderbank. Es ist zu vermuten, dass der Grill dort verwendet wurde und sich im Anschluss daran das Feuer entwickelt hat. Die Kriminalpolizei in Bad Berleburg ermittelt daher wegen fahrlässiger Brandstiftung. Zeugen, die etwas zu dem Grill bzw. zu Personen, die diesen benutzt haben, sagen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02751 / 909 - 0 zu melden.

