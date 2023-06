Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Schilderklau dank aufmerksamen Zeugen verhindert -#polsiwi

Bad Berleburg (ots)

In der Nacht auf Fronleichnam hat ein aufmerksamer Zeuge einen "Schilderklau" im Bereich Barthstraße/Hochstraße verhindert. Der 55-Jährige saß gegen 02 Uhr mit Freunden im Garten, als er auf Schleifgeräusche von der Straße aufmerksam wurde. Als er auf der Straße nachschaute, erblickte er eine jüngere männliche Person, die ein Verkehrszeichen mit Betonsockel auf der Straße hinter sich herzog. Auf die Frage, was es damit auf sich habe, sagte der junge Mann, dass er das Schild mitnehmen wollte. Offensichtlich überlegte er es sich dann anders und stellte das Schild gegen einen Zaun. Anschließend ging er weiter und schloss zu weiteren Personen auf (vermutlich den Stimmen nach mindestens zwei weiteren Personen, darunter eine weibliche). Der Zeuge konnte dann noch hörnen, wie offensichtlich jemand gegen den Holzzaun trat, der zu einem Spielplatz gehört. Die alarmierte Polizei konnte trotz Nahbereichsfahndung die Personen nicht mehr antreffen.

Der aufmerksame Zeuge konnte den "Schilderdieb" wie folgt beschreiben: - Männlich - Ca. 18 - 20 Jahre alt - Bekleidet mit einer vermutlich grünen Fleecejacke.

Die Polizeibeamten entdeckten bei der Nachschau, dass offenbar eine Zaunlatte aus dem Zaun herausgetreten wurde. Die Ordnungshüter schleppten zunächst das Schild mit dem Betonsockel an seinen ursprünglichen Platz und stellten es dort wieder auf. Anschließend reparierten sie den Zaun und brachten die Zaunlatte wieder an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Es stehen versuchter Dieb-stahl, Sachbeschädigung und der Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr im Raume. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02751 / 909 - 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell